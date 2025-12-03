Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:22 AM IST

    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; മൊറോക്കോ വിജയം

    • കോ​മ​റോ​സി​നെ​തി​രെ 3-1ന്റെ ​വി​ജ​യം
    • ഈ​ജി​പ്ത് -കു​വൈ​ത്ത് സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പ​രി​ഞ്ഞു
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; മൊറോക്കോ വിജയം
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ കോ​മ​റോ​സി​നു​മേ​ൽ (3-1) സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മൊ​റോ​ക്കോ വി​ജ​യം. ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ മൊ​റോ​ക്കോ ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത മൊ​റോ​ക്കോ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം കോ​മ​റോ​സി​ന്റെ ഗോ​ൾ വ​ല കു​ലു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ദ്യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളും ആ​വേ​ശ​വും നി​റ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ളി​ച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൽ ബെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ഗാലറിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

    ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ മൊ​റോ​ക്കോ ഗോ​ൾ നേ​ടി കോ​മ​റോ​സി​നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. സൂ​ഫി​യാ​ൻ ബൂ​ഫ്റ്റി​നി​യാ​ണ് അ​ഞ്ചാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​സാ​മ ത​ന്നാ​നെ​യെ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് സൂ​ഫി​യാ​ൻ ബൂ​ഫ്റ്റി​നി ഹെ​ഡ്ഡ​റി​ലൂ​ടെ വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും താ​രി​ഖ് തി​സ്സൗ​ദ​ലി​യി​ലൂ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, കോ​മ​റോ​സി​ന്റെ പ​ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഒ​സാ​മ ത​ന്നാ​നെ​യെ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ താ​രി​ഖ് തി​സ്സൗ​ദ​ലി പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി ലീ​ഡ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, അ​ധി​ക സ​മ​യ​ത്ത് ക​രീം അ​ൽ ബെ​ർ​ക്കാ​യി​യി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ കോ​മ​റോ​സി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​മ​റോ​സി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ക​രീം അ​ൽ ബെ​ർ​ക്കാ​യു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മൊ​റോ​ക്കോ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​മ​റോ​സി​ന്റെ സൈ​ദ് അ​മീ​ർ എ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൗ​ല​ക്സൂ​ട്ടി​ന്റെ ഓ​ൺ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ കോ​മ​റോ​സി​ന് ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ളി​യി​ൽ, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി അ​വ​സ​രം ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ സ​മ​നി​ല നേ​ടി ഈ​ജി​പ്ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്ഷ​യാ​ണ് പെ​നാ​ൽ​റ്റി കി​ക്ക് ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ, കു​വൈ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജി​രി 64ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

