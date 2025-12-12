Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:59 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; സി​റി​യ​യെ വീ​ഴ്ത്തി മൊ​റോ​ക്കോ സെ​മി​യി​ൽ

    എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് മൊ​റോ​ക്കോ വി​ജ​യം
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; സി​റി​യ​യെ വീ​ഴ്ത്തി മൊ​റോ​ക്കോ സെ​മി​യി​ൽ
    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​സ​റോ ഔ​ലി​ദി​നെ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ സി​റി​യ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൊ​റോ​ക്കോ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സെ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ളി​യി​ൽ സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ മൊ​റോ​ക്ക​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ണ​ഞ്ഞു പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി സെ​മി ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ശൈ​ലി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് മൊ​റോ​ക്ക​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര പ​ല​പ്പോ​ഴും സി​റി​യ​ൻ ബോ​ക്സി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യെ​ങ്കി​ലും സി​റി​യ​ൻ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ഹ​ദാ​യ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ഫ​ല​മാ​ക്കി.

    മ​ർ​വാ​ൻ സാ​ദ​ൻ, അ​മി​ൻ സ​ഹ്സൂ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൗ​ലാ​ക്സ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗോ​ൾ​വ​ല കു​ലു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ വ​ല​ച്ച് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ഹ​ദാ​യ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ മു​ന്നേ​റ്റ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. 53ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മ​ർ​വാ​ൻ സാ​ദാ​നും 56ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഔ​സാ​മ ത​ന്നാ​നും ഗോ​ൾ​വ​ല​കു​ലു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഇ​ല്യാ​സ് ഹ​ദാ​യ മി​ക​ച്ച ഫോ​മും മൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യേ​കി. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് സി​റി​യ​യും ചി​ല മു​ന്നേ​റ്റ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി 79ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​സ​റോ ഔ​ലി​ദ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​സ​റോ ഔ​ലി​ദി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഷോ​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ നീ​ക്കം ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ഹ​ദാ​യ​ക്ക് ചെ​റു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഈ ​കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മൊ​റോ​ക്ക​ൻ താ​രം പ​ന്ത് വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ ചി​ല മു​ന്നേ​റ്റം സി​റി​യ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ, ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ ക​ളി​യു​ടെ അ​ധി​ക സ​മ​യ​ത്ത് മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഫീ​ദി​ന് റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​നം മൊ​റോ​ക്കോ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

