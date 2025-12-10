Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:12 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    cancel

    ദോ​ഹ: ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ക​രു​ത്തു​മാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​നെ​തി​രെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ജോ​ർ​ഡ​ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് ഈ​ജി​പ്തി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​രു കൂ​ട്ട​രും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് മു​ന്നേ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​മാ​രും മി​ക​ച്ച സേ​വു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലാ​ക്കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ​ഹ​ഷീ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു​സ്രൈ​ഖ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​സാ​ൻ, അ​ലി ഹ​ജാ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ​വ​ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ഫ്ഷ, ഹം​ദി, തൗ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, 19ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ​ഹ​ഷീ​ഷ് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ കു​തി​പ്പി​ന് ആ​രം​ഭ​മി​ട്ടു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും നേ​ടി ലീ​ഡ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജോ​ർ​ഡ​ൻ പി​രി​ഞ്ഞ​ത്. 41ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു​സ്രൈ​ഖ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​സ്സാ​മി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ൾ വ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​യി​ട്ടാ​ണ് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    ​ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ​ഇ​ഞ്ചു​റി ടൈ​മി​ൽ, പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ അ​ലി ഒ​ൽ​വാ​നെ ഫൗ​ൾ​ചെ​യ്തോ​ടെ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ഗോ​ളും ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​ൽ​വാ​ന്റെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി കി​ക്കി​ലൂ​ടെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നോ​ഗോ​ളി​ന്റെ ഫി​നി​ഷി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ജോ​ർ​ഡ​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഈ​ജി​പ്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബി ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൊ​റോ​കോ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി ഏ​ഴു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മൊ​റോ​കോ ആ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ സി​റി​യ ആ​ണ് മൊ​റോ​കോ​ക്ക് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ക. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സൗ​ദി അ​റോ​ബ്യ​യെ നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jordangulfFIFA Arab CupGroup Champions
    News Summary - FIFA Arab Cup; Jordan Group Champions
    Similar News
    Next Story
    X