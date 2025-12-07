Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:51 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ജോ​ർ​ഡ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക്

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ജോ​ർ​ഡ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക്
    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ​ജോ​ർ​ഡ​ൻ -കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി ജോ​ർ​ഡ​ൻ വി​ജ​യ​യാ​ത്ര. കു​വൈ​ത്തി​നെ 3-1ന് ​കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ലീ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഈ​ജി​പ്തി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തെ​ങ്കി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ടി​പ​ത​റി. 17ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബു​താ​ഹ് ജോ​ർ​ഡ​നു​വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 1-0ത്തി​ന് ആ​ദ്യ​പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    49ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൽ റൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ഡ​ന് വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡ് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ച്ചു. 52ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ലി അ​ൽ​വാ​നി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നാം ഗോ​ൾ ശ്ര​മം, ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് കാ​ര​ണം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 84ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​രു ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ജോ​ർ​ഡ​ൻ മൂ​ന്നാം ഗോ​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ലി അ​ൽ​വാ​ന്റെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ർ​ഡ​ൻ മൂ​ന്നാം ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഗ്രൂ​പ്പ് സി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ കു​വൈ​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു പോ​യ​ന്റാ​ണു​ള്ള​ത്.

