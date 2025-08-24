Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 10:09 AM IST
    24 Aug 2025 10:09 AM IST

    ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്’

    Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani
    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രി​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്.

    വ​ലി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

