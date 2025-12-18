Begin typing your search above and press return to search.
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്

    ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ജോ​ർ​ഡ​ൻ മൊ​റോ​ക്കോ​വി​നെ നേ​രി​ടും
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്
    ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ഫൈ​ന​ൽ വി​സി​ൽ. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ്​ ക​പ്പ്​ ഫൈ​ന​ലും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഖ​ത്ത​ർ. അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത​രാ​യ 16 അ​റ​ബ്​ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ഫി​ഫ അ​റ​ബ്​ ക​പ്പി​ന്റെ​ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ മൊ​റോ​ക്കോ​വി​നെ നേ​രി​ടും. ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴി​നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും കോ​മ​റോ​സി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ മൊ​റോ​ക്കോ, സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സെ​മി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​നാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കി​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ലാ​കും ഫൈ​ന​ലി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ജോ​ർ​ഡ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ല്ലാ ക​ളി​യി​ലും വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​നെ​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, നാ​ലു ത​വ​ണ അ​റ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​റാ​ഖി​നെ​യും നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സെ​മി​യി​ൽ, മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ജോ​ർ​ഡ​ന് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ക്കും.

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 1963ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​റ​ബ് ക​പ്പ് വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ട​ങ്ങി​യും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2002ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ലും 2012ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലും ന​ട​ന്ന ശേ​ഷം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ഫി​ഫ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മാ​റി. 2021ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.

