Madhyamam
    Homechevron_rightSportschevron_rightഫിഫ അറബ് കപ്പിന് പ്രൗഢ...
    Sports
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 1:14 PM IST

    ഫിഫ അറബ് കപ്പിന് പ്രൗഢ സമാപനം

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഫിഫ അറബ് കപ്പിന് പ്രൗഢ സമാപനം
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ​ത്തി​യ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​റു​റ്റ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് പൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​ൻ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 85,000 ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ്.

    അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗ​നിം, വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ലോ​ക കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.​ ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ, ​ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ, ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ​സൗ​ദി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി​യും അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ സൗ​ദ്, ​വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ്​ ക​പ്പ്​ ഫൈ​ന​ലും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​രു​ത്ത​രാ​യ 16 അ​റ​ബ്​ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം കാ​ലം നി​ല​ച്ചു​പോ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് 2021ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും പു​തു​ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ടു​ത്ത 2029, 2033 സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലെ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നും ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്നെ വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ വി​ശ്വ​മേ​ള​യാ​യ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പും ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​നും പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പും ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് സംഘാടനം; ഖത്തറിന് ഒമാൻ സുൽത്താന്റെ പ്രശംസ

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്. അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​വി​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് തു​ട​ർ​വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.​

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ മൊ​റോ​ക്കോ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ വീ​ര്യ​വും മി​ക​വു​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം രാ​ജ്യം കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​ക​സ​ന​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മൊ​റോ​ക്കോ രാ​ജാ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​റാ​മ​ന് അ​യ​ച്ച അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്.

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും സ്നേ​ഹ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രേ​ഡ്, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മോ​ണി​ങ്, ഈ​വ​നി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ഷ​മീം, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും പി​താ​വ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​വും ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ: കെ.​ജി, ജൂ​നി​യ​ർ, ഗേ​ൾ​സ്, ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഖ​ത്ത​രി വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി മൊ​റോ​ക്കോ; ഖ​ത്ത​റി​ലെ പു​ല്‍മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​വേ​ശ​പ്പൂ​രം

    ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്

    ദോ​ഹ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്റെ രാ​ജ കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​വി​ന്റെ പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​കം. അ​ത്യ​ന്തം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന്​ വീ​ഴ്​​ത്തി​​യാ​ണ് ​അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ലെ ക​ന​ക​കി​രീ​ടം മൊ​റോ​ക്കോ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ, 2012ൽ ​ആ​യി​രു​ന്നു മൊ​റോ​ക്കോ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഫു​ൾ​ടൈ​മി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സ്​​ട്രാ ടൈ​മി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ലാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ ര​ണ്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ ലു​സൈ​ൽ മൈ​താ​ന​ത്ത് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നി​ല​യ്ക്കാ​ത്ത കൈ​യ​ടി​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ര​വ​വും മു​ഴ​ക്കി ഗാ​ല​റി​യി​ലും ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി മൊ​റോ​ക്കോ ആ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നാ​ലാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​മീ​ൻ സ​ഹ​സൂ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​സാ​മ ആ​ണ് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി. 48ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ലി ഒ​ൽ​വാ​ൻ ആ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​നു വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 68ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പെ​നാ​ൽ​റ്റി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും ജോ​ർ​ഡ​ൻ നേ​ടി. അ​ലി ഒ​ൽ​വാ​ൻ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ത​ന്നെ ഗോ​ൾ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ 88ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല മൊ​റോ​ക്കോ​വി​ന് വേ​ണ്ടി സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും കോ​മ​റോ​സി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ മൊ​റോ​ക്കോ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​നാ​ണ് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ല്ലാ ക​ളി​യി​ലും വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​നെ​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, നാ​ലു ത​വ​ണ അ​റ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​റാ​ഖി​നെ​യും സെ​മി​യി​ൽ, മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ നേ​രി​ട്ട​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​തെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ന് പ​ക്ഷെ, ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ട​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ വി​ജ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ മ​ർ​വാ​ൻ സ​അ​ദി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല ക​ളി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും മൊ​റോ​ക്കോ​വി​ന്റെ വി​ജ​യ ഗോ​ളും നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് ജോ​ർ​ഡ​ന്, പ​ക്ഷേ, ഭാ​ഗ്യ​വും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ കോ​ട്ട​കെ​ട്ടി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഷോ​ട്ടി​ലും, ഗോ​ൾ ശ്ര​മ​ത്തി​ലും, അ​റ്റാ​ക്കി​ലു​മെ​ല്ലാം ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം പൊ​രു​തി​യ ര​ണ്ട്​ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഭാ​ഗ്യം കൂ​ടി തു​ണ​ച്ച​വ​ർ ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ ത​ന്നെ ജോ​ർ​ഡ​നും മ​ട​ങ്ങി.

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 1963ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​റ​ബ് ക​പ്പ് വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ട​ങ്ങി​യും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2002ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ലും 2012ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലും ന​ട​ന്ന ശേ​ഷം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫി​ഫ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മാ​റി. 2021ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.

