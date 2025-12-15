Begin typing your search above and press return to search.
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്
    15 Dec 2025 12:53 AM IST
    15 Dec 2025 12:55 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്

    അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്
    ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നെ​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ. മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണി​ത്. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന​പ്പു​റം, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​രോ മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പാ​ച​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും, വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 77 ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ -പാ​നീ​യ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ഇ​ടം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    രു​ചി​ക​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ല, അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ രു​ചി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ലെ ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ രു​ചി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ത്യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് ഉ​ത്സ​വ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, എ​ല്ലാ ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ 686ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന 103 പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​നി ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സെ​മി, ഫൈ​ന​ൽ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കും. ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി accessibility.tickets@sc.qa വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

