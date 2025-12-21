Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫി​ഡെ ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്,...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:33 PM IST

    ഫി​ഡെ ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​ഡെ ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ ചെ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ദാ​ഹ്ക​യും ഫി​ഡെ ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഡെ ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ന്റ്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ​ആ​ഗോ​ള ചെ​സ് മേ​ള​ക്കാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ചെ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ദാ​ഹ്ക വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​പ​ൺ വേ​ൾ​ഡ് ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 233 താ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ൾ​ഡ് റാ​പ്പി​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 230 താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ മാ​ഗ്ന​സ് കാ​ൾ​സ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മ​ത്സ​ര​വീ​ര്യം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് അ​ൽ മു​ദാ​ഹ്ക പ​റ​ഞ്ഞു. ​2016ലെ ​ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ഏ​ക ന​ഗ​ര​മാ​ണ് ദോ​ഹ. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള ചെ​സ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​രു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ചെ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും ഈ ​പ​തി​പ്പ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ദാ​ഹ്ക പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​റോ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി രൂ​പ). ഇ​ത് ഓ​പ​ൺ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.​ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വി​വി​ധ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ദാം ​ഷെ​യേ​ർ​ഡ് സ​ർ​വി​സ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യൂ​സു​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി, ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജ്രി, മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന മി​നു​ക്കു​പ​ണി​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചെ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ത​മി​മി ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ണ്ടെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചെ​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ്ര​ദ്ധ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ​യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലോ​കോ​ത്ത​ര ചെ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്താ​നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ ത​മി​മി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളാ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ന്റ്സ് കോം​പ്ല​ക്സ് പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജ്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​
    News Summary - FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship; Finals complete
    Similar News
    Next Story
    X