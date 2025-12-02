Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:25 AM IST

    ആ​രാ​ധ​ക​രേ ഇ​തി​ലേ...

    ആ​രാ​ധ​ക​രേ ഇ​തി​ലേ...
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി ലു​സൈ​ൽ സി​റ്റി. ഡി​സം​ബ​ർ 18 വ​രെ ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡ് ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി​യാ​ർ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന 16 അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​രി​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​കം, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​കും പ​വി​ലി​യ​ൻ.

    ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ലൈ​വ് ഷോ​ക​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ൻ സോ​ൺ വേ​ദി​യാ​കും. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പ്രീ​മി​യം ഡൈ​നി​ങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും വി.​ഐ.​പി ലോ​ഞ്ചു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലൈ​വ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഷോ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും പ​ങ്കു​ചേ​രാം.

    News Summary - festive festivities will take place at the Lusail Boulevard Fan Zone until December 18.
