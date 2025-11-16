Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:18 PM IST

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് മി​ലി​ട്ട​റി മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ച്ച്;‘ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    16 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വേ​ദി​യാ​കും
    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് മി​ലി​ട്ട​റി മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ച്ച്;‘ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് മി​ലി​ട്ട​റി മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ച്ച് 'ദോ​ഹ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ' ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ​ഡി​സം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വേ​ദി​യാ​കും.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി. ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ബാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം, ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ​

    ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഐ​റി​ഷ് ഗാ​ർ​ഡും റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് മ്യൂ​സി​ക് സ​ർ​വി​സും യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ണ​ർ ഗാ​ർ​ഡും തു​ർ​ക്കി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ മെ​ഹ്ത​ർ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ആം​ഡ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ബാ​ൻ​ഡ്, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ബാ​ൻ​ഡ്, ക​സാ​ഖ് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മി​ലി​ട്ട​റി ബാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​രി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ്, അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ്, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കും.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ടാ​റ്റൂ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ മാ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക -ക​ലാ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദോ​ഹ​യു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​കും പ​രി​പാ​ടി. https://tickets.virginmegastore.me/qa/dohatatoo വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ 15, 30, 100 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dohaQatar NewsMilitary Music Showgulf news malayalam
    News Summary - Festival of Military Music and March; ‘Doha Tattoo Festival’ to be held in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X