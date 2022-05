cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ദോഹ: ഖത്തർ ടൂറിസം നേതൃത്വത്തിലെ ചെറി പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോർണിഷിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ബലൂൺ പരേഡിൽ സമയമാറ്റം. ​വൈകുന്നേരം 4.30ന്​ ആരംഭിക്കേണ്ട ബലൂൺ പരേഡ്​ രാത്രി 9.30ലേക്ക്​ മാറ്റിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പൊടിക്കാറ്റ്​ മൂലമുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നാണ്​ മാറ്റം. രാത്രി ഒമ്പത്​ മണിക്ക്​ നടക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടിനു പിന്നാലെ, 9.30ഓടെ കൂറ്റൺ ബലൂണുകളുടെ പരേഡ്​ അരങ്ങേറും. സൂപ്പർ മാരിയോ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഖത്തറിന്‍റെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുംഉൾ​െകാള്ളുന്ന വിവിധ മാതൃകകളോടെയാണ്​ ബലൂണുകൾ മാർച്ചിൽ അണിനിരക്കുന്നത്​

ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ്​ വിവധ കലാപരിപാടികളും വെടിക്കെട്ട്​ കാഴ്ചകളുമായി കോർണിഷ്​ ഖത്തറിന്‍റെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ വേദിയായി മാറുന്നത്​. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ​ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ മൂന്ന്​ ദിവസത്തേക്ക്​ കോർണിഷ്​ സ്​ട്രീറ്റിലെ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. അതേസമയം, സന്ദർശകർക്ക്​ എത്തുന്നതിനായി കർവ ബസുകളുടെ ഷട്ടിൽ സർവീസ്​ നടക്കും. പത്ത്​ മിനിറ്റ്​ ഇടവേളയിലായി സർവീസ്​ നടത്താൻ 70 ബസുകളാസ്​ കർവ നീക്കിവെച്ചത്​. Show Full Article

News Summary -

Feast of the Cornish; The balloon parade was moved to the night