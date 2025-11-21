Begin typing your search above and press return to search.
    ഫീസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ്സ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ -സീസൺ 2 ഡിസംബർ 30 മുതൽ

    ഫീസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ്സ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ -സീസൺ 2 ഡിസംബർ 30 മുതൽ
    ദോ​ഹ: ഗ്രാ​ഫി​റ്റേ​ഴ്സ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ക​മ്പ​നി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫീ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബീ​റ്റ്സ് ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ -സീ​സ​ൺ 2 ഡി​സം​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു​വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ക്യു.​എ​ൻ.​സി.​സി) ന​ട​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഫീ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബീ​റ്റ്സ് ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വു​മാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ലൈ​വ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സു​ക​ൾ, എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് സോ​ണു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ, പോ​പ്-​അ​പ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ റാ​ഫി​ളു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ദി​വ​സേ​ന ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദം, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വി.​കെ. അ​ഷ്ക​ർ അ​ക്കു (പാ​ർ​ട്ണ​ർ, ഫീ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബീ​റ്റ്സ്), റി​യാ​സ് വി​ളാ​ട​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലൈ​ഫ്‌ സ്റ്റൈ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് രം​ഗ​ത്ത് മൂ​ല്യം കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​വ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഗ്രാ​ഫി​റ്റേ​ഴ്സ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​നു​ള്ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും ഇ​തി​നോ​ട​കം​ത​ന്നെ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​കെ. ഹാ​ഷി​ർ (സി.​എ​ഫ്.​ഒ), ഫാ​രി​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്), റാ​ഷി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് (എം.​ഡി, ഗ്രാ​ഫി​റ്റേ​ഴ്സ്), കെ.​കെ.​സി. ഫ​സ​ൽ (ഇ​വ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ), അ​ൻ​വ​ർ മൂ​സ (മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), റി​യാ​സ് വി​ളാ​ട​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: 77707180, 77707980, 77707680.

    News Summary - Feast and Beats Lifestyle Festival - Season 2 from December 30th
