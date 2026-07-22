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    Qatar
    Posted On
    date_range 22 July 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 7:35 AM IST

    ഖത്തറിലെ സേവനകാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലിന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ യാത്രയയപ്പ്

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    ഖത്തറിലെ സേവനകാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലിന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ യാത്രയയപ്പ്
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    വി​പു​ൽ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സേ​വ​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ന് ശേ​ഷം പു​തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലി​ന് ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​ക​ളാ​യ ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി, ഐ.​ബി.​പി.​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​കാ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:FarewellgulfIndian Ambassadorqatar​
    News Summary - Farewell to Indian Ambassador Vipul
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