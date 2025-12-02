Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    2 Dec 2025 9:13 AM IST
    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ടി.​സി. നാ​സ​റി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ടി.​സി. നാ​സ​റി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 1996 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ കൈ​മാ​റി. ഹി​ലാ​ൽ അ​രോ​മ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​മാ​അ​ത്ത് യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​സ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന് മു​ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ല​ണ്ട​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം. നാ​സ​ർ ഹാ​ജി ഹ​മീ​ദ് വ​ട്ട​ക്ക​ണ്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തി​യ്യാ​റ​മ്പ​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, നാ​സ​ർ പി.​പി., ഇ.​എം. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, എം.​പി ഇ​ല്യാ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ കെ.​എം, ഷം​സീ​ർ വെ​ങ്ക​പ്പെ​റ്റ, സ​മീ​ർ മ​ലോ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ പി.​പി.​കെ. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ത​യാ​ട്ട് കു​നി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

