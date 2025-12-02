യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ദോഹ: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വില്ല്യാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ടി.സി. നാസറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 1996 കാലഘട്ടത്തിൽ ഖത്തറിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സ്നേഹോപഹാരം പ്രസിഡന്റ് നാസർ നീലിമ കൈമാറി. ഹിലാൽ അരോമ ദർബാർ ഹാളിൽ നടന്ന ജമാഅത്ത് യോഗം പ്രസിഡന്റ് നാസർ നീലിമയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി.വി.എ. നാസർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
നാസറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് മുതൽകൂട്ടായിരുന്നെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപെട്ടു.മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ കലണ്ടർ ഉപദേശക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.എം. നാസർ ഹാജി ഹമീദ് വട്ടക്കണ്ടിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. തിയ്യാറമ്പത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ്, നാസർ പി.പി., ഇ.എം. കുഞ്ഞമ്മദ്, എം.പി ഇല്യാസ്, ഫൈസൽ കെ.എം, ഷംസീർ വെങ്കപ്പെറ്റ, സമീർ മലോൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി നസീർ പി.പി.കെ. റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അഷ്റഫ് തയാട്ട് കുനി പ്രാർഥന നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൽമാൻ മുണ്ടിയാട്ട് സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.ടി. ഫൈസൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register