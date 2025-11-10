Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കേ​ളോ​ത്തി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മ​ലാ​റ​ക്ക​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് 1975-76 കാ​ല​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കേ​ളോ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വും ന​ൽ​കി. വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 1981 രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​കാ​ലം മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കേ​ളോ​ത്തി​ന് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ കൈ​മാ​റി.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രൂ​പ​രേ​ഖ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തും പി​ന്നീ​ട് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ​വെ​ച്ചും വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ളും പ​ഴ​യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ ജ​മാ​അ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​കെ. ന​സീ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഇ.​എം. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, പി.​പി. നാ​സ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

