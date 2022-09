cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ന്തു​ത​ട്ടു​ന്ന 32 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

ന​വം​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു വ​രെ അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഫി​ഫ ഫാ​ൻ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലാ​ണ് വേ​ദി. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​രു ടീ​മി​ൽ അ​ഞ്ചു പേ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ശേ​ഷം നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടും ന​ട​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റി​ലും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ടീ​മി​ന്റെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​ർ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രാ​ധ​ക​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും എ​സ്.​സി മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫ​ത്മ അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​ഞ്ഞ ഖ​ത്ത​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ഷ്​​ട ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മ​യ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര ചെ​ല​വ്, താ​മ​സം, മ​റ്റു ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ർ സ്വ​യം വ​ഹി​ക്ക​ണം. ഫാ​ൻ​സ്​ ക​പ്പി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നും https://www.qatar2022.qa/en/communityengagement/ourtournaments/fanscup എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക. Show Full Article

Fans can also kick the ball for their favorite teams