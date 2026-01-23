Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Jan 2026 10:25 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 10:25 AM IST

    ഫോ​ട്ട കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ഫോ​ട്ട കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫോ​ട്ട) പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.അ​ല്‍ സ​ദ്ദി​ലു​ള്ള സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ന്റെ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റി​ങ്ങി​ല്‍ ഫോ​ട്ട ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ണ്‍ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ര്‍ മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​രോ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ട​യ്മ​ക​ളും സ്വ​ന്തം നാ​ടി​ന്‍റെ ന​ന്മ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മം, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍, വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ​റ്റി​യും ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം അ​ബ്ദു​റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. തോ​മ​സ്‌ കു​ര്യ​ന്‍ നെ​ടും​ത​റ​യി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫോ​ട്ട ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ്‌ ജോ​ര്‍ജ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ 45 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫോ​ട്ട)​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കു​രു​വി​ള കെ. ​ജോ​ര്‍ജി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​രു​വി​ള കെ. ​ജോ​ര്‍ജി​ന് ഫോ​ട്ടാ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കെ.​കെ. ശ​ങ്ക​ര​നും അ​ബ്ദു​റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

