Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:55 PM IST

    ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ​​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ 47ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1978ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, വൈ​വി​ധ്യം, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് പു​തി​യ ജെ​റ്റൂ​ർ ടി 2 ​എ​സ്‌.​യു.​വി കാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 24 വ​രെ ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യോ ഫാ​മി​ലി മാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ www.family.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ 50 റി​യാ​ലി​ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​അ​ൽ ഖീ​സ​യി​ലെ ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ശാ​ഖ​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പു​റ​മേ, വാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ൽ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ​ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​ക​ൾ, സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നും വി​ശ്വ​സ്ത​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു. ​അ​ൽ ഖീ​സ, അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, അ​ൽ ന​സ്ർ, ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ലും, ദോ​ഹ സൂ​ഖ് മാ​ളി​ലെ ഫാ​മി​ലി മാ​ർ​ട്ടും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. ​www.family.qa വ​ഴി​യോ, ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡ്, ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഫാ​മി​ലി ഖ​ത്ത​ർ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    Girl in a jacket

