Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:22 AM IST

    ഫാമിലി കോൺഫറൻസും ടീൻസ്പേസും ഒക്ടോബർ 24, 25 തീയതികളിൽ

    ഫാമിലി കോൺഫറൻസും ടീൻസ്പേസും ഒക്ടോബർ 24, 25 തീയതികളിൽ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മ​ല​യാ​aളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടീ​ൻ​സ്പേ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘വി​ശ്വാ​സ വി​ശു​ദ്ധി, സം​തൃ​പ്ത കു​ടും​ബം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 മു​ത​ൽ ദോ​ഹ ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം വി.​ഐ.​പി റീ​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ടീ​ൻ​സ്പേ​സ് പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കും. നൈ​തി​ക​മാ​യ ജീ​വി​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ർ​മി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യും ല​ഹ​രി പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​ക​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക തി​ന്മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​വി​ധി​യും സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ഫാ​റൂ​ഖ് ട്രെ​യി​നി​ങ് കോ​ള​ജ് പ്ര​ഫ​സ​റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വ​റാ​ണ് ര​ണ്ടു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ടീ​ൻ​സ്പേ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 6000 4485 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

