    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:50 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോയി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഫൈ​സാ​ൻ കാ​ര​പ്പാ​റ

    ദേ​ശീ​യ ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോയി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഫൈ​സാ​ൻ കാ​ര​പ്പാ​റ
    വ​ള​യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ശാ​ഖ ഫൈ​സാ​ന് അ​നു​മോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഫൈ​സാ​ൻ കാ​ര​പ്പാ​റ ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ 8ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഫൈ​സാ​ൻ, ജാ​ഫ​ർ കാ​ര​പ്പാ​റ -സ​ഫീ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​നും കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​ണ്.

    ഫൈ​സാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ അ​ഹ്ലി സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​താ​യും ഇ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ള​യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ശാ​ഖ(​വി.​എം.​സി ഖ​ത്ത​ർ) ഫൈ​സാ​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു അ​നു​മോ​ദ​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ര​പ്പാ​റ, ഇ​ക്ബാ​ൽ കെ.​കെ, സ​ലാം മാ​പ്പി​ലാ​ണ്ടി, ജ​സ്വാ​ൻ കെ.​പി, ഹ​മീ​ദ് പി, ​ജ​മാ​ൽ മാ​പ്പി​ലാ​ണ്ടി, അ​ഫീ​ഫ് ക​ല്ലാ​റ, മൊ​യ്‌​തു ഒ, ​ഷ​രീ​ഖ് ക​ല്ലാ​റ, അ​സ​ർ കാ​പു​ങ്ക​ര, മ​ൻ​സൂ​ർ ന​രി​പ്പോ​ട​ൻ ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:QatarNewsgulf newsgulf news malayalam
    News Summary - Faizan Karapara to compete in domestic javelin throw
