Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവി​ശ്വാ​സ വി​ശു​ദ്ധി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 1:51 PM IST

    വി​ശ്വാ​സ വി​ശു​ദ്ധി കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തെ സം​തൃ​പ്ത​മാ​ക്കും -ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ്വാ​സ വി​ശു​ദ്ധി കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തെ സം​തൃ​പ്ത​മാ​ക്കും -ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട്ടം ത​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ​യും മൊ​ബൈ​ലി​ന്റെ​യും അ​ഡി​ക്ഷ​നു​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ലി​ബ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ റി​മോ​ട്ട് പാ​ര​ന്റി​ങ് കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​വും പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​ക്ക​ൾ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി അ​നാ​ഥ​രാ​കു​ന്നു​വോ എ​ന്ന​ത് സ്വ​ന്ത​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടും​ബ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന ജീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ വി​വാ​ഹ​മെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹം ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി​ൻ സൈ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് അ​ൽ കൗ​സ​രി, കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി, മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ മി​ശ്ക്കാ​ത്തി, സ​ലു അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മൂ​ടാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsreligious speechspiritualism
    News Summary - Faith and purity will make family life satisfying - Dr. Jauhar Munavvir
    Similar News
    Next Story
    X