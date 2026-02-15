Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    15 Feb 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 10:55 AM IST

    സ​കാ​ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    സ​കാ​ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഹ: ​ഇ​സ് ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ റ​മ​ദാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​കാ​ത് ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. "നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​കാ​ത് ഒ​രു അ​മാ​ന​ത്താ​ണ് -വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യോ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​കാ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക, അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​കാ​ത് സു​താ​ര്യ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ സ​കാ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​മ​ദാ​നി​ൽ ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​വും അ​ധി​ക ക​ല​ക്ഷ​ൻ പോ​യ​ന്റു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും.

    സ​കാ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​ റാ​പ്പി​ഡ് ക​ല​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സി​ലൂ​ടെ സ​കാ​ത് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി തു​ക സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​കൂ​ടാ​തെ സ​കാ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ശ​രീ​അ​ത്ത് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.​ ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​കാ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ശ​രീ​അ​ത്ത് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണോ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് വ​കു​പ്പ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

