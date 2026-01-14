Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 12:58 PM IST

    എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​വ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ അ​ൽ അ​ജ്ജാ​ജ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി സീ​നി​യ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ന​ജീ​ബ് ചാ​ല​പ​റ്റ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ രാ​മ​സ്വാ​മി, ഓ​ട്ടോ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷി​യാ​സ് കൊ​ട്ടാ​രം, റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്‍വ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ര്‍. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ന​ജീ​ബ് ചാ​ല​പ​റ്റ, ഷി​യാ​സ് കൊ​ട്ടാ​രം എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഓ​ട്ടം, ലോ​ങ് ജം​പ്, ഹൈ​ജം​പ്, ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട്, പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍, വ​ടം​വ​ലി, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബൗ​ളി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലാ​ണ്‌ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക.

    സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ല്‍ 20 മു​ത​ല്‍ 35 വ​യ​സ്സു വ​രെ എ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യും 35നു ​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ ബി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യും 50നു ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തും.

    വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 20 മു​ത​ല്‍ 30 വ​യ​സ്സു വ​രെ എ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യും 30നു ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രെ ബി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റും മീ​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ള്‍ക്കാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ആ​സ്പ​യ​ര്‍ സോ​ണി​ലെ വാം​അ​പ് ഫീ​ല്‍ഡി​ലാ​ണ്‌ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി 55568299, 33153790 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്‌. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഹീം വേ​ങ്ങേ​രി, അ​സീം എം.​ടി, നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട്, റ​ബീ​അ്‌ സ​മാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sports meetQatar NewsPoster Releasegulf news malayalam
    News Summary - Expats Sporting Community Sports Meet Poster Release
    Similar News
    Next Story
    X