എക്സ്പാറ്റ്സ് സ്പോര്ട്ടിവ് കമ്യൂണിറ്റി സ്പോര്ട്സ് മീറ്റിന് പ്രൗഢ സമാപനംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തര് ദേശീയ കായികദിന ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എക്സ്പാറ്റ്സ് സ്പോര്ട്ടിവ് സംഘടിപ്പിച്ച കമ്യൂണിറ്റി സ്പോര്ട്സ് മീറ്റിന് ആസ്പയര് സോണ് വാംഅപ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീല്ഡ് ട്രാക്കിൽ പ്രൗഢ സമാപനം.
ഖത്തര് കായിക യുവജന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ഫോർ ഓൾ ഫെഡറേഷന്റെ (ക്യു.എസ്.എഫ്.എ) അംഗീകാരത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റില് അത്ലറ്റിക്സ്, ഗെയിംസ് എന്നിവയിലായി 750ഓളം താരങ്ങളാണ് മാറ്റുരക്കാനെത്തിയത്.
ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യവും ഊർജവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമൂഹിക- കായികോത്സവമായി കമ്യൂണിറ്റി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് മാറി. 100, 200, 800, 1500 മീറ്റര് ഓട്ടം, 4x100 റിലേ, ലോങ് ജംപ്, ഹൈ ജംപ്, ഷോട്ട്പുട്ട്, പഞ്ചഗുസ്തി, വടംവലി, ഷൂട്ടൗട്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ബൗളിങ് എന്നിവയില് വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായി 37 മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. സ്ത്രീകള്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്കുമായി പ്രത്യേകം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
മേളയുടെ ഭാഗമായി മീറ്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളും ടീമുകളെ പിന്തുണക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളും അണിനിരന്ന മാര്ച്ച് പാസ്റ്റില് ഒപ്പന, കോല്ക്കളി, ചെണ്ടമേളം, ഇന്ത്യയുടെയും ഖത്തറിന്റെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങള്, ആയോധന കലകള് എന്നിവ അരങ്ങേറി. ഇന്ത്യന് എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് പാണ്ഡേ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യക്കായി വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂര്ണമെന്റില് പങ്കെടുത്ത് മെഡലുകള് കരസ്ഥമാക്കി ഖത്തറില് പ്രവാസം ജീവിതം നയിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളെ ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു.
കമ്യൂണിറ്റി പൊലീസ് ഡിപ്പാര്ട്മെന്റിലെ അബ്ദുല് അസീസ് അല് മുഹന്നദി, കഹറമ കണ്സർവേഷന് ഓഫ് എനര്ജി എഫിഷ്യന്സി വിഭാഗം തലവന് മുഹമ്മദ് നാസര് അല് കല്ദി, ഐ.എസ്.സി പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. അബ്ദുറഹ്മാന്, ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി അബ്രഹാം ജോസഫ്, ഐ.സി.ബി.എഫ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപക് ഷെട്ടി, ഐ.എസ്.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി ഹംസ യൂസഫ്, പ്രവാസി വെല്ഫെയര് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്.ചന്ദ്ര മോഹന്, സി.ഐ.സി പ്രസിഡന്റ് ആര്.എസ്. അബ്ദുല് ജലീല്, ഇന്കാസ് അഡ്വൈസറി ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് ഹൈദര് ചുങ്കത്തറ, ഇന്ത്യന് കമ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളായ കെ.വി. ബോബന്, രവീന്ദ്ര പ്രസാദ്, അല് അജ്ജാജ് ഫിനാന്സ് ഡയറക്ടര് സതീഷ്, ഓട്ടോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക് ഓപറേഷന് മാനേജര് അബ്ദുല് സലാം, റിയാദ മെഡിക്കല് സെന്റര് മാര്കറ്റിങ് മനേജര് ഷഫീഖ്, റേഡിയോ മലയാളം സി.ഇ.ഒ അന്വര് ഹുസൈന്, ബ്രാഡ്മ എം.ഡി ഹാഷിം കെ.എല്, അല്മുഫ്ത റെന്റ് എ കാര് ജനറല് മാനേജര് സിയാദ് ഉസ്മാന്, അല് അഖ്സ പ്രിന്റിങ് പ്രസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര് ജസീല് മാടായില് എക്സ്പാറ്റ്സ് സ്പോര്ട്ടിവ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല് ഗഫൂര് എ.ആര്, യൂത്ത്ഫോറം പ്രസിഡന്റ് അസ്ലം തൗഫീഖ്, കമ്യൂണിറ്റി സ്പോര്ട്സ് മീറ്റ് ജനറല് കണ്വീനര് അഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
എക്സ്പാറ്റ്സ് സ്പോര്ട്ടിവ് ലേഡീസ് ടീം ക്യാപ്റ്റന് ലത കൃഷ്ണ, ജന്റ്സ് ക്യാപ്റ്റന് താസീന് ആമീന്, സ്പോര്ട്ടിവ് ജനറല് സെക്രട്ടറി മഖ്ബൂല് അഹമ്മദ്, ഓര്ഗനൈസിങ് കമറ്റിയംഗം കജന് ജോണ്സണ് എന്നിവര് വിവിധ പതാകകള് ഏറ്റുവാങ്ങി.
