Madhyamam
    29 Aug 2025 7:40 AM IST
    29 Aug 2025 7:40 AM IST

    വേ​ന​ല​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്നു; യാ​ത്രാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ ദൂ​രം ന​ട​ന്നാ​ൽ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്താം, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം മെ​ട്രോ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    വേ​ന​ല​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്നു; യാ​ത്രാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    ദോ​ഹ: വേ​ന​ല​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ഗ​മ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. ​ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ബ​സ്​ പ​വി​ലി​യ​ൻ, ടാ​ക്സി പ​വി​ലി​യ​ൻ, മെ​​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, കാ​ർ റെ​ന്‍റ​ൽ, ലി​മോ​സി​ൻ സ​ർ​വി​സ്​ എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​റൈ​വ​ൽ​സ് ഹാ​ളി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ത്ത് ‘റൈ​ഡ്-​ഹെ​യ്‌​ലി​ങ്’ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഊ​ബ​ർ, ബ​ദ്ർ​ഗോ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പി​ക്അ​പ് സോ​ൺ ഉ​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്താ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ ദൂ​രം ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം മെ​ട്രോ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ​കൂ​ടാ​തെ, അം​ഗീ​കൃ​ത ടാ​ക്സി​ക​ളും ബ​സു​ക​ളും അ​റൈ​വ​ൽ​സ് ഹാ​ളി​ന്റെ ഓ​രോ കോ​ണി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മീ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ർ റെ​ന്റ​ൽ, ലി​മോ​സി​ൻ, വാ​ലെ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും റോ​ഡ​രി​കി​ൽ വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്കു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള പി​ഴ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ബാ​ഗേ​ജ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ശേ​ഖ​ര​ണ​വും സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ബാ​ഗേ​ജ് ടാ​ഗു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​റൈ​വ​ൽ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ബാ​ഗേ​ജ് സ​ർ​വി​സ​സ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ-​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

