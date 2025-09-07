Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 4:16 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 4:16 PM IST

    വൈ​ബാ​ണ്, പ്ര​വാ​സോ​ണം; ഇ​നി വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ൾ

    വൈ​ബാ​ണ്, പ്ര​വാ​സോ​ണം; ഇ​നി വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ൾ
    വൈ​ബാ​ണ്, പ്ര​വാ​സോ​ണം; ഇ​നി വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ൾ
    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ക്ക് നി​റം പ​ക​ര്‍ന്നു, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ലി​മ ചോ​രാ​തെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ തി​രു​വോ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പൊ​ലി​വൊ​ട്ടും കു​റ​യാ​റി​ല്ല. തി​രു​വോ​ണം വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​വും ഓ​ണ​മോ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യും തൂ​ശ​നി​ല​യി​ല്‍ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ ക​ഴി​ച്ചും ത​നി നാ​ട​ന്‍ ശൈ​ലി​യി​ല്‍ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്നും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത എ​ണ്ണം ക​റി​ക​ള്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നും, ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ചു സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യും ഒ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യും ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. പ​ല​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ടെ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റെ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് ബു​ക്കി​ങ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്കും മ​റ്റും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ചെ​റു​കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ വ​രെ തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ​യും മ​റ്റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​വു​മ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടി​യേ​റ്റ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി​യു​ള്ള ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു മാ​സം വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​റ്റു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​കി​ട്ടേ​റും.

    നാ​ട്ടി​ലെ രീ​തി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തി​രി​കെ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​ൻ ത​കൃ​തി​യാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഗാ​യ​ക​രും വ​രെ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    ഉ​ത്രാ​ട​ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ല​യാ​ളി ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സാ​രി​യും മു​ണ്ടും ജു​ബ്ബ​യും അ​ണി​ഞ്ഞും കേ​ര​ളീ​യ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഓ​ണ​​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​യി.

    നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള ക​ലാ -കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ണ്ടും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​ള​റാ​ക്കി. കൂ​ടെ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും -രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദോ​ഹ ന​ജ്മ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മം -മീ​ഡി​യ വ​ൺ ഓ​ഫി​സ് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ഒാ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഹാ​രി​സ്, അ​ബ്ബാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ​മാ​ൻ, റ​ഈ​സ്, സ​ജീ​വ​ൻ, സ​ഹ് ലാ​ന, ഖ​ദീ​ജ, ദി​യ, പ​ർ​വേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

