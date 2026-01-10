Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    10 Jan 2026 9:23 AM IST
    10 Jan 2026 9:23 AM IST

    നാം ഇവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ?

    നാം ഇവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ?
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഓ​രോ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാം ​മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്.. നാ​ട്ടി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കും പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്കും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കും എ​ന്തി​നേ​റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നെ​ല്ലാം സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തും മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ശ്നം കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു, അ​ത് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം..

    വ​ള​രെ കാ​ല​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന, ന​മ്മു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 25 -30 അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ അ​തി​ല​ധി​ക​വും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ട് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​രു ദി​വ​സം പോ​ലും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തോ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    ഒ​രു ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​വാ​സി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​വ​ൻ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും. നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്, മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ... ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ഇ​തെ​ല്ലാം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഭം​ഗി​യാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ത​ന്റെ സു​ഖ ദുഃ​ഖ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും ഒ​രു ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും അ​വ​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ ഒ​രു വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രി​യി​ക്ക​ണം.

    ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്, അ​ത് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​മ്മു​ടെ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളും ചി​ന്ത​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ...

    മാ​സാ​മാ​സം കി​ട്ടു​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന പ​റ​യു​ന്ന മാ​സ​വ​രി​യും മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ദ്യ​മേ പ​ണം മാ​റ്റി വെ​ച്ച് ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന തു​ക നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും ഇ​ല്ലേ? ആ ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ 25, 30 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ട് കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ... അ​വ​രെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യോ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടേ​യോ നേ​തൃ​ത്വം ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ ​സ്വ​പ്നം സാ​ധി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ചെ​റി​യൊ​രു ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ക​ഴി​യി​ല്ലേ?

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സ​മ​യം, ന​മ്മു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രി​ലു​മു​ള്ള താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം പൂ​വ​ണി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലേ?

    ഖ​ത്ത​റി​ലും നാ​ട്ടി​ലും ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​തി​യേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ..

    ഇ​വി​ട​ത്തെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഞാ​നും ഞാ​നു​മെ​ന്റാ​ളും എ​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ 25 -30ഉം ​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​ണ​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​മി​ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ അ​യ​ച്ച സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് താ​ങ്ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചോ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ അ​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത് -സു​ഹൃ​ത്ത് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ ന​ടു​ക്ക​യ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും താ​ൻ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റെ​ന്ന സു​ന്ദ​ര​മാ​യ മ​ണ്ണി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധം കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​സ്വ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും മ​റ്റു ചി​ല​വു​ക​ളും താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ആ ​ആ​ഗ്ര​ഹം അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. ന​മ്മ​ളു​ടെ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ആ ​സൗ​ഭാ​ഗ്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

