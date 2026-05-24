Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 May 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 9:09 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ന്‍.​എ​ല്‍.​പി പ​രി​ശീ​ല​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ന്‍.​എ​ല്‍.​പി പ​രി​ശീ​ല​നം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ന്‍.​എ​ല്‍.​പി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍

    ട്രെ​യി​ന​ർ രേ​വ​തി കൃ​ഷ്ണ​ക്കൊ​പ്പം 

    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ല്‍ രം​ഗ​ത്ത് വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ല്‍ മി​ക​വി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​പ്സ്കി​ല്ലി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി “പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ല്‍ മൈ​ന്റ് സെ​റ്റ്” എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ന്‍.​എ​ല്‍.​പി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് എ​ന്‍.​എ​ല്‍.​പി പ​രി​ശീ​ല​ക​യാ​യ രേ​വ​തി കൃ​ഷ്ണ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ പ​രി​പാ​ടി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി. തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും, പോ​സി​റ്റീ​വ് സ​മീ​പ​നം വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളും നേ​തൃ പാ​ട​വ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ലാ​സി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി ട്രൈ​ന​ര്‍ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഹ്സാ​ന ക​രി​യാ​ട​ൻ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ല​താ കൃ​ഷ്ണ സ​മാ​പ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫാ​യി​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഫാ​ത്തി​മ ത​സ്നീം, അ​ഫീ​ഫ ഹു​സ്ന, റാ​ദി​യ റ​സാ​ഖ്, ഷ​ഖീ​ബ് ജ​ലീ​ല്‍, ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, ആ​ബി​ദ സു​ബൈ​ർ, സ​ഹ​ല, ഹു​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriatetrainingwelfareNLP
    News Summary - Expatriate Welfare NLP Training
    Similar News
    Next Story
    X