    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:54 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി, ബാ​സിം കൊ​ട​പ്പ​ന

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന കാ​ല​യ​ല​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി​യെ​യും ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബാ​സിം കൊ​ട​പ്പ​ന​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​ക്കീ​ന അ​ബ്ദു​ല്ല, ആ​രി​ഫ് വ​ട​ക​ര, ന​ജ്മ​ല്‍ തു​ണ്ടി​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര്‍. ആ​ദി​ല്‍ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി​യെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും അം​ജ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, യാ​സ​ര്‍ ടി.​കെ., നാ​സ​ര്‍ വേ​ളം, മു​ഹ്സി​ന്‍ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യി മ​ജീ​ദ് ആ​പ്പ​റ്റ, ആ​സി​ഫ് വ​ള്ളി​ല്‍, ഉ​മ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍, സ​മീ​റ റ​ഹീം, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, മു​ജീ​ബ് എം.​കെ. എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ന​വാ​ല​ത്ത്, അ​സ്‌​ലം പി.​വി., ഫൗ​സി​യ ജൗ​ഹ​ര്‍, ഖ​യ​റു​ന്നി​സ സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍, റ​സാ​ഖ് കാ​രാ​ട്ട്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ര്‍, ഷാ​ഹി​ദ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ കൗ​ൺ​സി​ലി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ്‌ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ മീ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഖ്ബൂ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. മു​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മ​ല്‍ തു​ണ്ടി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​ന്‍ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​രി​ഫ് വ​ട​ക​ര, ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

