Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:54 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ്
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക​ളോ​ട് പൊ​രു​തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്‌ ഓ​രോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​വു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ക​ത്വ​മാ​ണ്‌ ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​മ്പ്. ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ണ്‌ ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ത​യും. ഈ ​ഐ​ക്യ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ബോ​ധ​വും വി​ദ്വേ​ഷം ക​ല​ര്‍ത്തി ത​ക​ര്‍ക്കാ​നാ​ണ്‌ വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി​ക​ള്‍ വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു ഭാ​ഷ, ഒ​രു സം​സ്കാ​രം എ​ന്ന​ത് ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വം​ശീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ്‌. സ്വ​ത​ന്ത്ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യം പൗ​ര​ന് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ്‌ പൗ​ര​ത്വം. വം​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ളു​ക​ളെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന​തും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​ന​ത അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ​ദ​സ്സി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹി​ദ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ര്‍ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, മ​ഖ്ബൂ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മ​ല്‍ തു​ണ്ടി​യി​ല്‍, അം​ജ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര, ത​സ്നീം വാ​ണി​മേ​ല്‍, നൗ​ഷാ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് പാ​ലേ​രി, ആ​ദി​ല്‍ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ദ​സ്സി​ല്‍ യാ​സ​ര്‍ അ​റ​ഫാ​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ്സി​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം, മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം, പ്ര​തി​ജ്ഞ, പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateIndependence Daywelfare
    News Summary - Expatriate Welfare Independence Day Meeting
    Similar News
    Next Story
    X