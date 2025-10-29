Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:10 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ.​ഐ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ.​ഐ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    എ.​ഐ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ട്രെ​യി​ന​ര്‍ ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ഫാ​യി​സ് ഹു​സൈ​ന്‌ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി ആ​ൻ​ഡ് ക​രി​യ​ർ ഡ​സ്ക് വി​ങ്ങി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ 'എം​പ​വ​റി​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍സ് വി​ത്ത് എ.​ഐ' എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ.​ഐ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റും ഐ-​നെ​റ്റ് കാ​മ്പ​സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഫാ​യി​സ് ഹു​സൈ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ അ​ന​ന്ദ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ങ്ങി​നെ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​വ് കൈ​വ​രി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി.പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​ൻ​സൂ​ർ ഇ.​കെ ട്രെ​യി​ന​ര്‍ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​യി​സ് ടി. ​സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി വി​ങ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ഫീ​ഫ ഹു​സ്ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​സി. മു​നീ​ഷ്, ഷു​ഐ​ബ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsExpatriate WelfareAI workshopgulf news malayalam
    News Summary - Expatriate Welfare AI workshop organized
    Similar News
    Next Story
    X