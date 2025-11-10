Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 10 Nov 2025 11:22 AM IST
    date_range 10 Nov 2025 11:22 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ക്കി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ജ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ വി​ജ​യി​ച്ച വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി മാ​തൃ​കാ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഫീ​ര്‍ ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധി​കാ​രം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന അ​ത്ത​രം വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് അ​ലി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ബീ​അ്‌ സ​മാ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ​ലി, ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സ​ജ്‌​ന സാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ന്‍ അ​ന്നാ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ഹ​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​തൊ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഷി​ബി​ലി മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന്, ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ്മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ഹ്മ​ദ്‌ ക​ബീ​ർ, അ​സ്‌​ഹ​റ​ലി, ഷാ​ന​വാ​സ്‌, സ​ഹ്‌​ല, ഷ​ബീ​ബ് അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

