Madhyamam
    20 Sept 2025 12:21 PM IST
    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം; ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണം -കെ. ​സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍

    ദോ​ഹ: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ -സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ക​ത്ത​യ​ച്ചു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​ത​ക്കും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ‘പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന അ​ള​ന്ന​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​വ​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത് നീ​തി​യ​ല്ല.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​നി പി​ന്നി​ലാ​കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ത്ത് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ വി​ഷ​യ​മു​യ​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​പാ​ല്‍ വോ​ട്ട്, ഇ-​വോ​ട്ടി​ങ്, എം​ബ​സി വ​ഴി​യു​ള്ള വോ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ രീ​തി​ക​ളെ ദേ​ശീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റും ആ​ലോ​ചി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    X