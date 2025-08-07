Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    p.k. noushad
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:34 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട്; രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട്; രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രേ​ഖ​ക​ൾ ത​പാ​ൽ വ​ഴി​യോ നേ​രി​ട്ടോ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 4എ ​ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച് അ​തി​ന്‍റെ പ്രി​ന്‍റ് എ​ടു​ത്ത് ഒ​പ്പു വെ​ച്ച് അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ലി​ലോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പ​ല​തും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വു വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജൂ​ലൈ 28നാ​ണ് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ ലി​സ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വോ​ട്ടു ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഇ​ന്ന​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഈ ​കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പ്രി​ന്റ് എ​ടു​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടോ /ത​പാ​ലി​ലോ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കു​ക, രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജോ​ലി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വി​ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ള്ള വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ഇ​മെ​യി​ലാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നും ഇ​ള​വു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു കൂ​ടി ഈ ​ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ക്ലേ​ശ​ക​ര​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫി​സി​ക്ക​ൽ കോ​പ്പി നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ൽ വ​ഴി​യോ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​വാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യാ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം എ​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​നം പൗ​ര​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​ലി​ക​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കും ഈ ​വി​ഷ​യം ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നു​ള്ള പൗ​ര​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Deadlinevoters' listExpatriate VotesName Adding
    News Summary - Expatriate vote; Deadline to submit entries ends today
