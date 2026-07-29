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    Qatar
    Posted On
    date_range 29 July 2026 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 6:43 AM IST

    പ്രവാസി അവകാശ രേഖ: കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൂട്ടായ്മകളുടെ ചർച്ചാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

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    https://www.madhyamam.com/tags/Expatriate
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    'പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ളം: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്' ജ​ന​കീ​യ പ്ര​വാ​സി അ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ചാ

    സ​ദ​സ്സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: 'പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ളം: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്' ജ​ന​കീ​യ പ്ര​വാ​സി അ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ച​ർ​ച്ചാ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ര്‍പ്പി​ന്റെ കൂ​ടി ഫ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ -ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും യാ​ത്രാ പ്ര​ശ്നം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം പോ​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ല്‍ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് രൂ​പം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി.​എ​ൻ. നൗ​ഷാ​ദ്, റി​ജി​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് (കു​വാ​ഖ്), ജം​ഷീ​ർ ജ​ബ്ബാ​ർ (വേ​ക്), റി​യാ​സ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി (ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്ലാം മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി), ജാ​സി​ർ (പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ കൂ​ട്ടാ​യ്മ), റി​ഷാ​ൽ, ഷ​ഹ​ബാ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ (വ​ള​പ​ട്ട​ണം കൂ​ട്ടാ​യ്മ), അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, ന​ഹീ​ഫ് പ​റ​മ്പി​ൽ, റ​ഷാ​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി (ഏ​ഴ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ), ടി.​സി. മ​ഹ​റൂ​ഫ്, റം​ഷി​ബി​ൽ (ത​റ​വാ​ട് എ​ട​ക്കാ​ട്), ക​ബീ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് (മാ​ട്ടൂ​ൽ കൂ​ട്ടം), ബാ​സി​ത്, റ​ഹീം (മാ​ഹി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), മു​നാ​സ് (ഉ​ളി​യി​ൽ ക​ല​ഗ്രാ​മം), നി​ബ്രാ​സ് കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട്, മ​ഷൂ​ദ് മാ​ളി​യേ​ക്കാ​ൽ ക​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി. നി​സാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എം. അ​ഫ്സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:expatriateDiscussiongulfdocumentqatar​
    News Summary - പ്രവാസി അവകാശ രേഖ: കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൂട്ടായ്മകളുടെ ചർച്ചാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു
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