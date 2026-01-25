Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം -പി.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം -പി.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ
    ഖ​ത്ത​ർ പി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​സി.​എ​ഫ് അം​ഗം ഷ​ഫാ​അ​ത്ത് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക മാ​സം 5000 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പി.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദി​ലു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ​സ് റെ​സ്റ്റോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് നാ​ടി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ശ​രി​യാ​യ വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ തു​ക മ​രു​ന്നി​നും നി​ത്യ​ച്ചെ​ല​വി​നും പോ​ലും തി​ക​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ മു​നീ​ർ അ​ക​ലാ​ടി​നും നാ​സ​ർ ചേ​ർ​പ്പി​നും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. എ​യിം​സി​ന്റെ ബി.​എ​സ് സി ​ന​ഴ്സി​ങ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​യിം​സി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടി​യ നാ​ഫി​യ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പി.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ന​ട​ന്നു. പി.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​രാ​രി​ത്തോ​ട്ടം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഫ് വെ​ളി​ച്ചി​ക്കാ​ല സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് അ​ണ്ടൂ​ർ​ക്കോ​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​ഫാ​അ​ത്ത് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ന​വാ​സ്, ശി​ഹാ​ബ് പ​ല്ല​ന, ക​രീം തീ​ണ്ട​ലം, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, നാ​സ​ർ ചേ​ർ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​യാ​സ് തൃ​ത്താ​ല ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Expatriate pension amount should be increased - PCF Qatar
