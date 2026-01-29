Begin typing your search above and press return to search.
    റോ​ബോ​ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം

    റോ​ബോ​ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം
    മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് ക​ർ​വ റോ​ബോ​ടാ​ക്സി 

    ദോ​ഹ: ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ല വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് (ക​ർ​വ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റോ​ബോ​ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റോ​ബോ​ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ്രീ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.​ റോ​ബോ ടാ​ക്സി നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

    ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും, ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ലു​മു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റാ​നു​മാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​രോ റോ​ബോ​ടാ​ക്സി​യി​ലും 11 കാ​മ​റ​ക​ൾ, നാ​ല് റ​ഡാ​റു​ക​ൾ, നാ​ല് ലി​ഡാ​ർ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ടാ​ക്സി​യി​ലും ഒ​രു സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ റൂ​ട്ട്, ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ സീ​റ്റി​ന് പി​ന്നി​ലെ സ്ക്രീ​നി​ലൂ​ടെ ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ വെ​സ്റ്റ് ബേ, ​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ദോ​ഹ, ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. പി​ക്-​അ​പ് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ 50 മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ നി​ര​ക്കാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണ​മാ​യി അ​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല, കാ​ർ​ഡ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ല​റ്റ് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്ര​മേ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ​ക​ർ​വ ആ​പ് വ​ഴി ടാ​ക്സി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    നി​ല​വി​ൽ ഡി.​ഇ.​സി.​സി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, മു​ശൈ​രി​ബ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം, ക​താ​റ, ലു​സൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം റോ​ബോ​ടാ​ക്സി പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​

    ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി ഭാ​വി​യി​ൽ സേ​വ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ നൂ​ത​ന ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് റോ​ബോ​ടാ​ക്സി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

