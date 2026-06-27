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    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 8:02 AM IST

    ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു

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    ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു
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    കേരള മദ്റസ എജുക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയിൽ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇൽഹാമിനെ സി.ഐ.സി ബിൻ മഹ്മൂദ് യൂനിറ്റ് ആദരിക്കുന്നു

    ദോഹ: കേരള മദ്രസ്സ എജുക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന പൊതുപരീക്ഷയിൽ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇൽഹാമിനെ സി.ഐ.സി ബിൻ മഹ്മൂദ് യൂനിറ്റ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. മദീന ഖലീഫ അൽ മദ്രസ അൽ ഇസ്ലാമിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഇൽഹാം, കേരളത്തിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും മദ്രസകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരപരീക്ഷയിൽ മികവാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് ടോപ്പേഴ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുകയും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

    ഇൽഹാമിന്റെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സി.ഐ.സി ബിൻ മഹ്മൂദ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന വടകര ആയഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഹബീബ് റഹ്മാന്റെയും സജ്നയുടെയും മകളാണ് ഇൽഹാം. പഠനരംഗത്തെ ഈ മികച്ച നേട്ടം കുടുംബത്തിനും അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ അഭിമാനമുഹൂർത്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:Gulf NewsGulf UpdateQatar NewsLatest News
    News Summary - exam winner Honored
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