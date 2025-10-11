Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘മാ​നു​ഷി​ക​വും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:25 AM IST

    ‘മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തും’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തും’
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ

    ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടും മേ​ഖ​ല​യോ​ടു​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​രി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Every effort will be made to ensure that humanitarian and political measures are taken
    Similar News
    Next Story
    X