പരിപാടികൾ ഇന്ന്text_fields
ഇൻകാസ് ഖത്തർ കുടുംബ സംഗമം:
വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് അബൂഹമൂറിലെ ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ഖത്തറിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും.
സിറ്റി സ്പീക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം:
സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഖത്തർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെന്റർ ഗ്ലോബൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് യൂനിയനുമായി (ജി.പി.യു) സഹകരിച്ച് കതാറയിലെ ഖത്തർ ഫോട്ടോഗ്രഫി സെന്റർ ആസ്ഥാനത്താണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് പകർത്തിയ 96 ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.
മർമി അന്താരാഷ്ട്ര ഫാൽക്കൺറി ഫെസ്റ്റിവൽ:
ഖത്തറിന്റെ സമ്പന്നമായ ഫാൽക്കൺറി പാരമ്പര്യം പരിചയപ്പെടുത്തി 17ാമത് മർമി അന്താരാഷ്ട്ര ഫാൽക്കൺറി ആൻഡ് ഹണ്ടിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീലൈനിലെ മർമി സബ്ഖയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. വിവിധ മത്സര വിഭാഗങ്ങളിലായി ജനുവരി 24 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും
കലാക്ഷേത്ര വാർഷികാഘോഷം:
കലാക്ഷേത്ര സംഗീത -നൃത്ത വിദ്യാലയം 15ാമത് വാർഷികാഘോഷം റീജൻസി ഹാളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും. കലാക്ഷേത്രയിൽ പരിശീലനം നേടിയ ചെണ്ട കലാകാരന്മാരുടെ അരങ്ങേറ്റവും, തുടർന്ന് വാദ്യകലാ കേസരി ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ, കലാമണ്ഡലം ശിവദാസ് ചെറുതാഴ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 30ൽപരം വാദ്യ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന പാണ്ടിമേളവും അരങ്ങേറും.
