Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:41 AM IST

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം:

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് അ​ബൂ​ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​വ് വി.​​ഡി സ​​തീ​​ശ​​ൻ മു​​ഖ്യാ​​തി​​ഥി​​യാ​​യി പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കും. ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക സാം​​സ്കാ​​രി​​ക രം​​ഗ​​ത്തെ പ്ര​​മു​​ഖ​​ർ സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കും.

    സി​റ്റി സ്പീ​ക്സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം:

    സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി (ജി.​പി.​യു) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക​താ​റ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി​യ 96 ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ:

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി പാ​ര​മ്പ​ര്യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 17ാമ​ത് മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​ലൈ​നി​ലെ മ​ർ​മി സ​ബ്ഖ​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും

    ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം:

    ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര സം​ഗീ​ത -നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യം 15ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം റീ​ജ​ൻ​സി ഹാ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ക്കും. ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ ചെ​ണ്ട ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും, തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ദ്യ​ക​ലാ കേ​സ​രി ചെ​റു​താ​ഴം ച​ന്ദ്ര​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ശി​വ​ദാ​സ് ചെ​റു​താ​ഴ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 30ൽ​പ​രം വാ​ദ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പാ​ണ്ടി​മേ​ള​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

