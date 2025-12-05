Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 5 Dec 2025 7:25 AM IST
    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​തേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പ​നം ഇ​ന്ന് ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​ഇ.​എ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, നോ​വ​ലി​സ്റ്റും ഭാ​ഷാ​വി​ദ​ഗ്‌​ധ​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ്, ക​വി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഷീ​ല ടോ​മി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​മാ​യ സ​മീ​ർ ബി​ൻ​സി, ഇ​മാം മ​ജ്‍ബൂ​ർ ടീ​മി​ന്റെ ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ 23ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡി.​പി.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി മു​ത​ൽ ഒ​ന്നാം പാ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി​ൽ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി കോ​ൺ​സു​ല​ർ വൈ​ഭ​വ് എ. ​താ​ണ്ട​ലെ, ചേ​ത​ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് വോ​ക്കോ​ള​ജി, പാ​ടും​പാ​തി​രി, ചേ​ത​ന മ്യൂ​സി​ക്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി തൃ​ശൂ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ഡോ​ക്ട​ർ പോ​ൾ പൂ​വ്വ​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഗ്രാ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് നോ​മി​നി ഗാ​യ​ത്രി ക​രു​ണാ​ക​ര മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണം പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ്, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​ഫൈ​ന​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ ​പ്ല​സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ​യും 90 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലോ മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും.

    സാം ​ഹൗ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ലാ കൈ​ര​ളി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഡി​സം​ബ​ർ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 33222058.

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം 2025’ സ​മാ​പ​നം സ​ൽ​വാ റോ​ഡി​ലു​ള്ള അ​ത്‌​ല​ൻ ക്ല​ബ് ഹൗ​സ് വേ​ദി​യാ​കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ൽ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടോ​പ് സിം​ഗേ​ഴ്‌​സ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ ജേ​താ​വ് ഗൗ​ത​മി പ്ര​ശാ​ന്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഗൗ​ത​മി, ശ്രി​യ, മെ​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ടോ​പ് സിം​ഗേ​ഴ്‌​സ് മെ​ഗാ​ഷോ ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2 മ​ണി മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും.

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ക​രാ​ട്ടെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​ർ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്, ത​ന്നൂ​റ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ഫ്രീ ​പാ​സ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്സ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

