Madhyamam
    Qatar
    date_range 20 Jan 2026 8:21 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 8:21 AM IST

    ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ക​ഹ്റ​മ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 'ത​ർ​ഷീ​ദ്' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്
    ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ​ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​യ ക​ഹ്‌​റ​മ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഈ​സ്റ്റ് കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ലെ​വ​ലി​ൽ ഇ.​വി ച​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഊ​ർ​ജ്ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള 'ത​ർ​ഷീ​ദ്' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം 25 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ​50 കി​ലോ​വാ​ട്ട് പ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ചാ​ർ​ജ​റി​ലൂ​ടെ വെ​റും 30 മി​നി​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്താ​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 125 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. 'ത​ർ​ഷീ​ദ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​വി' മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ചാ​ർ​ജി​ങ് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും, ചാ​ർ​ജി​ങ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    ​ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​താ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ് ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്നും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​യോ​ഗ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ് ക​ഹ്‌​റ​മ​യു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ​ർ ന​ജാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, ഊ​ർ​ജ്ജ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ക​ഹ്‌​റ​മ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി എ​ഫി​ഷ്യ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗം മാ​നേ​ജ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ​റാ​ഹി​മി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​വും ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ ഭാ​വി​യു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ​കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ത​ർ​ഷീ​ദ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് കൂ​ളി​ങ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

