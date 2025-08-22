Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    ദോ​ഹ: പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ്ര​ഷ് ഫി​ൽ ഫു​ഡ്‌​സ് ക​മ്പ​നി ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    പ​ഴ​കി​യ​തും കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം 2008ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ (6), (7) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ​തോ രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ ക​ണ്ടാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദോ​ഹ: അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ ന്യൂ ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 11 ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഒ​രു വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​റും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ക​ട​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി, ഗ​ൾ​ഫ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി.

