Madhyamam
    Qatar
    24 Aug 2025 10:27 AM IST
    24 Aug 2025 10:27 AM IST

    പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ജൂലൈയിൽ നീക്കം ചെയ്തത് 41,959 ടണ്ണിലധികം മാലിന്യം

    Environmental Protection Agency
    ദോ​ഹ: ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വ​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 41,959 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ​വും ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​നെ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ട്ര​ക്ക് ലോ​ഡ് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്.മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കേ​ടാ​യ ട​യ​റു​ക​ൾ -3,357, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ -2,469, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ- 196, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൈ​ൻ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ -61 എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 803 ശു​ചി​ത്വ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ശു​ചി​ത്വ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം 309 മാ​ലി​ന്യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും 1,085 റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ, പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 75,997 വേ​സ്റ്റ് ബി​ന്നു​ക​ൾ ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.​അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തെ തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബീ​ച്ച​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ​ല​ൻ​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 553.71 ട​ൺ പൊ​തു​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും, 4.34 ട​ൺ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളും 163.26 ട​ൺ ക​ട​ൽ​പ്പാ​യ​ലു​ക​ളും 230.70 ട​ൺ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും 9.90 ട​ൺ ക​ൽ​ക്ക​രി​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, 95 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന കൂ​ടു​ക​ൾ, 62 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ട​ൽ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ഇ​തു​വ​ഴി ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബീ​ച്ചു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു.പൊ​തു​ജ​ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​വ​യ​ർ​നെ​സ് വി​ഭാ​ഗം വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ 973 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് 12 വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, ക​രാ​റു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി സം​സ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Environmental Protection Agency removed over 41,959 tons of waste in July
