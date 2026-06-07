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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:10 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

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    ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി
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    ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​മ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ലേ​ഖ അ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ബാ​റ​ക് നെ​ല്ലി​യാ​ളി പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി.

    മു​സ്ത​ഫ ക​ബീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ടി.​ടി. നൗ​ഷീ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ, ആ​യി​ഷ റ​ഷ, നൗ​ഫ​ൽ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​പി. മു​നീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ.​എ. ക​ബീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:celebrationenvironment dayqatar​
    News Summary - Environment Day Celebration
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