    date_range 25 Sept 2025 12:28 PM IST
    date_range 25 Sept 2025 12:28 PM IST

    എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വോ​ളി​ബാ​ൾ-​ത്രോ ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​സ്പ​യ​ർ ഡോ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വോ​ളി​ബാ​ളി​ലും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ത്രോ ​ബാ​ളി​ലും യ​ഥാ​ക്ര​മം 12, 10 ടീ​മു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ക്കി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ബീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​എ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അം​ഗം അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു.എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വോ​ളി​ബാ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് കു​റ്റി​പ്പു​റം, എം.​ഇ.​എ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ്, കൊ​ച്ചി​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ അ​ലു​മ്നി ടീ​മു​ക​ൾ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്നു.വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വീ​തം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ച്ച കു​റ്റി​പ്പു​റം എം.​ഇ.​എ​സ്, കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ച്ച വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. കോ​ള​ജ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. കോ​ള​ജ്, കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജ്, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ കോ​ള​ജ്, കൊ​ച്ചി​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ അ​ലു​മ്നി​ക​ളാ​ണ് സെ​മി സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ട് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

