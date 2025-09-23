Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:07 AM IST

    എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഡേ ​ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഡേ ​ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഡേ ​ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഡേ ​ആ​ച​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​ത​ര​ത്ന എം. ​വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 ആ​ണ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഡേ ​ആ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​സീ​ല റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത കൂ​ട്ടാ​ൻ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​റ​ക്കു​ന്ന ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ മാ​ഗ​സി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി ഇ​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ഇ.​എ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എ.​ജെ. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ട മെ​ന്റ​റി​ങ്, വി​ഭ​വ ഏ​കോ​പ​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഐ​ഡി​യ ബ്ലൂ​മി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി അ​ഡ്വ. എ.​എ. റ​ഹീം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് എ.​എ. റ​ഹീം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ന്നാ​യ് എ​ന​ർ​ജി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബി ആ​ലു രാ​ജ​ൻ, ടി.​എ.​ജെ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പ് എ​ക്കോ സി​സ്റ്റം എ​ന്ന വി​ഷ​യം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഐ.​ബി.​പി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹി​ഷാം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. പാ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ജി​നാ​ൻ, ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ഷാ​മി​ൽ ഷ​രീ​ഫ്, യൂ​നു​സ് ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​യു​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് രം​ഗ​ത്തെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

