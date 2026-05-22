Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 May 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 12:15 PM IST

    ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള അ​മീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വിവിധ സ്റ്റാളുകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തി
    ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള അ​മീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: വൈ​ഞ്ജാ​നി​ക സ​മ്പ​ന്ന​വും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ, ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 35ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    മേളയിൽ ഒരുക്കിയ ​ചിൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് സോ​ൺ സ​ന്ദ​ർ​ശിച്ച് അമീർ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച "ദി​സ് ഇ​സ് ഖ​ത്ത​ർ" പു​സ്ത​ക പ​ദ്ധ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് അ​റ​ബ് -വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ​വ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച അ​മീ​റി​ന്, മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക -വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ "ദോ​ഹ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് സോ​ൺ" സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും, യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, മ​റ്റ് മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​മീ​റി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:VisitsemirDoha International Book Fair
    News Summary - Emir visits Doha International Book Fair
    Similar News
    Next Story
    X