അമീർ അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് അംഗവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഉസ്ബകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും കഴിഞ്ഞദിവസം അമീറിനെ സന്ദർശിച്ചു
ദോഹ: അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് സെനറ്റ് അംഗം ജോണി ഏണസ്റ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അമീരി ദിവാൻ ഓഫിസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിസംഘവും അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഖത്തറും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളും തന്ത്രപരമായ സഹകരണത്തെയും കുറിച്ച് കൂടാതെ, പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഖത്തർ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഉസ്ബകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബഖ്തിയാർ സൈദോവിനെയും പ്രതിനിധിസംഘത്തെയും അമീരി ദിവാൻ ഓഫിസിൽ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനി സ്വീകരിച്ചു. യോഗത്തിൽ, വിവിധ പ്രാദേശിക -അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും പൊതു താൽപര്യമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും അവലോകനം ചെയ്തു.
