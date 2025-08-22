Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 11:05 AM IST

    അ​മീ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​മീ​റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    അ​മീ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​മീ​റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റ് അം​ഗം ജോ​ണി ഏ​ണ​സ്റ്റു​മാ​യി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്

    ആ​ൽ ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സെ​ന​റ്റ് അം​ഗം ജോ​ണി ഏ​ണ​സ്റ്റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​വും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് കൂ​ടാ​തെ, പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ഖ്തി​യാ​ർ സൈ​ദോ​വി​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

